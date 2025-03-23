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娛樂 電視

謝瓊煖陪失智老伴苦尋「那個咖啡」 田中千繪為人母靠咖啡找回Me Time

謝瓊煖在《歡迎光臨 二代咖啡》扮老演出，角色是一位獨力照顧失智者的老奶奶。（甲普國際媒體提供）謝瓊煖在《歡迎光臨 二代咖啡》扮老演出，角色是一位獨力照顧失智者的老奶奶。（甲普國際媒體提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、田中千繪、江宏傑客串影集《歡迎光臨 二代咖啡》，謝瓊煖劇中特別扮老，飾演陪著失智老伴單承矩苦尋記憶中的「那個咖啡」，歷經了身為照顧者的心力交瘁。

田中千繪在《歡迎光臨 二代咖啡》詮釋家庭主婦，一心照顧孩子與老公卻忘記也要愛自己。（甲普國際媒體提供）田中千繪在《歡迎光臨 二代咖啡》詮釋家庭主婦，一心照顧孩子與老公卻忘記也要愛自己。（甲普國際媒體提供）

田中千繪（右）非常期待在《歡迎光臨 二代咖啡》與林哲熹（左）的對手戲。（甲普國際媒體提供）田中千繪（右）非常期待在《歡迎光臨 二代咖啡》與林哲熹（左）的對手戲。（甲普國際媒體提供）

謝瓊煖感性表示：「這個獨力照顧失智者的角色讓我很心疼，也能感同身受她的無助。印象深刻當時跑了好多間咖啡廳，真的像是去了一趟咖啡之旅。」謝瓊煖的精湛演出讓林哲熹相當感動，他分享：「一直以來都很喜歡瓊煖姐的演出，我記得最後一場在陽台的揭秘戲，我們在旁邊看著他們夫妻的對話，眼眶都不自覺泛淚，瓊煖姐的情感流轉很細膩又動人。」

林哲熹（右起）、鳳小岳、謝瓊煖、單承矩在《歡迎光臨 二代咖啡》有精彩對手戲。（甲普國際媒體提供）林哲熹（右起）、鳳小岳、謝瓊煖、單承矩在《歡迎光臨 二代咖啡》有精彩對手戲。（甲普國際媒體提供）

田中千繪在《歡迎光臨 二代咖啡》靠著一杯咖啡的時光，找回屬於自己的Me Time。（甲普國際媒體提供）田中千繪在《歡迎光臨 二代咖啡》靠著一杯咖啡的時光，找回屬於自己的Me Time。（甲普國際媒體提供）

「桌球王子」江宏傑飾演「氣味圖書館老闆」一角，當時是他首次跨界參與戲劇演出，江宏傑記憶猶新表示：「當時是第一次演戲，不管是演戲或泡咖啡，對我來說都是很不擅長的事情，很害怕自己的表現會影響到其他演員。」他為此提前做好功課，「因為私下我真的不會泡咖啡，有特別先和咖啡廳店員請教泡咖啡的技巧與眉角。」好在現場有林哲熹、鳳小岳的協助讓他安心許多，「本來真的非常緊張，但他們兩位前輩都有提前和我對戲，這讓我比較放鬆和自在，真的是很好的兩位前輩。」

江宏傑（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳（左）有精彩對手戲。（甲普國際媒體提供）江宏傑（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳（左）有精彩對手戲。（甲普國際媒體提供）

田中千繪的角色為被家庭與照顧孩子淹沒所有時間的媽媽，在便利商店喝杯咖啡是她僅有的放鬆時光。田中千繪分享：「當時收到劇本就很喜歡這個故事及我飾演的小建媽媽，在品嚐到又苦又快樂的咖啡世界裡，這個為了她在乎的人犧牲一切的人物，我覺得很有故事性。」

江宏傑在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演氣味圖書館老闆。（甲普國際媒體提供）江宏傑在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演氣味圖書館老闆。（甲普國際媒體提供）

田中千繪她提到，自己私下非常愛喝咖啡，「接到這部劇時我以為可以喝很多好喝的咖啡，沒想到因為劇情關係幾乎都沒有喝到。」這次與林哲熹的對手戲讓她期待萬分，「之前看《複身犯》就對哲熹的表演印象深刻，覺得他像個變色龍，演什麼像什麼，而且他在現場很自在又很自然。唯一可惜的是，我的角色出現的集數太早，克平（林哲熹角色名）還沒出師，沒有機會喝到他煮的咖啡，希望下次有機會喝看看哲熹煮的咖啡。」

鳳小岳（右）、林哲熹在《歡迎光臨 二代咖啡》為師徒關係。（甲普國際媒體提供）鳳小岳（右）、林哲熹在《歡迎光臨 二代咖啡》為師徒關係。（甲普國際媒體提供）

謝瓊煖（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》陪著失智老伴單承矩苦尋記憶中的「那個咖啡」。（甲普國際媒體提供）謝瓊煖（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》陪著失智老伴單承矩苦尋記憶中的「那個咖啡」。（甲普國際媒體提供）

最新釋出「幕後直擊-師徒篇」花絮，劇中非常抗拒再收徒弟的鳳小岳，遇上了熱血咖啡菜鳥林哲熹的積極拜師，碰撞出一系列的精彩火花，林哲熹在幕後花絮影片裡笑稱：「卜碩跟江克平一直沒有默契，他們好像到最後一集才真的搭上線！」戲外，鳳小岳與林哲熹倒是很有默契，輪流在拍攝現場耍寶，逗樂眾人。

《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台播出，10點於台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube上架、11點於LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。

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