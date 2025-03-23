北一女神蔡瑞雪被性騷供出「孫姓男星」 前男友剛好同姓

「北一女神」蔡瑞雪擁有清新甜美的精緻五官，再加上火辣的曼妙身材，深受不少粉絲喜。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪傳出本月20日前往警局報案，稱收到性騷擾且身分遭冒用，隔天出面受訪表示剛開始收到「孫姓男星」私訊，2人聊著聊著發現對方以露骨性愛字眼，令她覺得很不舒服。

蔡瑞雪說，這段時間發生詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲，「處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」，並謝謝一路上關心、支持她的人，讓她不再那麼害怕。

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蔡瑞雪前男友、「微風男神」孫麥傑。（翻攝自IG）

目前蔡瑞雪已將所有證據都交給警方，表示接下來會全力配合調查，更公開呼籲：「任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍，詐騙行為更不應該被姑息，請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘。」

意外的是，蔡瑞雪前男友、「微風男神」孫麥傑剛好也姓孫，經由經紀人澄清後，他亦在Threads發文感嘆：「深刻體會，躺著中槍。」經紀人則表示兩人已無聯繫。

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