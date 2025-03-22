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Andy再發聲！黑底百字戰家寧「請張媽公開帳務」

Andy（左）近期與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）Andy（左）近期與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水，沒想到20日卻遭對方挨告。如今，他稍早第2度以黑底白字寫下心緒，開戰家寧「督促董事長張媽媽，儘速提供完整帳務資料！」

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Andy今（22日）第2度在Instagram限時動態以黑底白字吐露心聲，「謝謝大家關心，我的立場還是很堅定，只想爭取自身權益。因為家寧公開表示，身為『股東及監察人』無法看帳，為股東權益著想，並督促董事長張媽媽，儘速提供完整帳務資料，以供公司股東檢視並釐清事實，因此我才希望家寧能進一步的維護公司股東應有的權利。」

「我已經在前一個退房租影片揮別過去，但把事情弄清楚，才能更好的走向未來。」今日稍早，Andy才溫馨地向前女友家寧喊話，「請公司股東兼監察人的家寧，跟我一起努力先拿回帳冊。」令粉絲皆相當不捨。

整起事件始末為，家寧日前遭Andy開撕一家奪權，爾後公司群海娛樂列出6點聲明反咬，家寧再透過律師釋出獨立性聲明徹底切割母親，最終現身露面拍片回應事件風波，內容涵蓋5大重點坦言對財務方面細節等疑問，數年來詢問過多次可惜「至今我仍未獲得完整的數據」，也因此發現自己仍不夠了解頻道的收益分配與營運狀況。

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