李國超「1原因」險拒瓊瑤劇！李亞明力勸才接《幾度夕陽紅》爆紅

李國超榮獲台北海洋科技大學傑出校友。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕60歲李國超榮獲台北海洋科技大學傑出校友，今出席母校創校59週年校慶暨頒獎典禮，談到當年在校外與同好們組織藍天使合唱團，固定駐唱展演，專四時和李亞明一塊出唱片，「經過深思熟慮後我與父親商量讓我休學一年，若是沒闖出什麼成績我便復學，沒想到專輯非常成功，我們藍天合唱團共出了六張專輯唱片，在當時也算是搖滾樂的開山鼻祖之一了。」還因緣際會演出瓊瑤戲劇《幾度夕陽紅》。

高欣欣（右）陪李國超領取傑出校友獎。（翻攝自臉書）

他21歲演出《幾度夕陽紅》，與勾峰、趙永馨飾演一家人爆紅，後來接連演了《在水一方》、《庭院深深》，提到與瓊瑤戲劇的緣分，李國超打趣稱是：「狗屎運！」因當年他和李亞明組「藍天使合唱團」時擔任鼓手，瓊瑤去看演唱會被他吸引，透過關係聯繫，不過李國超透露，因為導演要求理平頭，他一度拒絕演出。

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他參與試鏡時走龐克搖滾路線，根本沒聽過瓊瑤言情劇，他說：「拍電視是什麼東西？我們那時一心一意玩合唱團，我還留長髮。」仍抱著姑且一試的心情赴約。他與導演劉立立試鏡後，原本決定要演出，劉立立突然要求他把頭髮理成平頭，李國超反應很大回：「我不要！」讓劉立立變臉，他才趕緊說：「我回去想一下跟您說。」

李國超（右二）與趙永馨（左起）、劉雪華、勾峰在《幾度夕陽紅》飾演楊家人。（翻攝自臉書）

回家後他和李亞明抱怨此事，因李亞明已開始拍戲，了解瓊瑤戲有多紅，力勸李國超：「就算要你理光頭，你也要去！這麼好的機會。」李國超才答應演出，果然因此爆紅，不過提到當年勇，李國超謙稱：「那種戲誰去演，誰都會紅啦！」可見瓊瑤在電視劇史上占有極重要位置。

去年接獲瓊瑤死訊，李國超震驚不已，得知瓊瑤喪禮不開放，他與勾峰、劉雪華、趙永馨等當初在《幾度夕陽紅》的「楊家人」一起買了花籃致哀。他感嘆：「得知死訊當然震驚，她就是藝術家個性，走都走得這麼特別。」在李國超心中，瓊瑤是個浪漫的小女人，當年拍戲瓊瑤和平鑫濤夫婦常邀大家到家裡作客。

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