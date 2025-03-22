李榮浩點名開嗆「沒技術為什麼要做」 音樂平台出面道歉了

李榮浩（右）與楊丞琳2019年結婚至今感情甜蜜，近日罕見發火怒嗆廠商。（翻攝自臉書）

李榮浩（右）與楊丞琳2019年結婚至今感情甜蜜，近日罕見發火怒嗆廠商。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳的丈夫李榮浩推出新專輯《黑馬》一波三折，一月才因為印刷錯誤宣布重新製作，豈料近日又槓上合作音樂平台，怒轟「你們既然沒有這個技術，為什麼要做這件事？」罕見發火。對此，被點名的網易雲音樂官方也發出聲明向李榮浩致歉。

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李榮浩此次與音樂平台「網易雲音樂」獨家合作，他在發貨前隨機抽查了10張專輯，發現隨專輯附贈的NFC卡片連結竟出現問題，他昨（21日）為此氣憤難平怒轟，「既然沒有這個技術，為什麼要做這件事？有這個技術沒有人能監督明白，為什麼要做這件事？」同時，他也質疑「你這麼大個公司沒人去刷一下你自己製作的卡嗎？沒完了是嗎？」

對此，網易雲音樂隨即也大動作發出聲明致歉，「網易雲音樂向李榮浩先生及歌迷致以最誠摯的歉意。由李榮浩工作室團隊指定的供應商經典五大在實體專輯製作環節的疏漏，導致部分專輯內置的NFC卡片鏈接關聯錯誤，影響了大家的體驗，非常抱歉！」

「這一失誤嚴重辜負了李榮浩先生及其工作室的心血，辜負了大家對作品的熱愛與期待。」網易雲音樂表示經緊急核查，此次事故源於供應商經典五大在NFC卡片燒錄過程中誤植鏈接，且在質檢環節未能及時發現異常，對此深表遺憾並釋出補救、補償措施，再次向李榮浩先生及所有受影響的用戶致歉。

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