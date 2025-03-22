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娛樂 電視

曾國城挺黃子佼丟主持棒！網友許願林予晞接手 首現身回應

林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人，有網友曾擔憂她因此沒有工作找上門，甚至認為她因此沒有辦法演出《我們與惡的距離2》，她今出席品牌活動，解釋時間序不對，《與惡2》開拍時，黃子佼的事件尚未爆發，加上《與惡2》編劇決定寫「另一個世界觀」，因此演員全換角；至於大批網友連帶抵制黃子佼老婆孟耿如在《與惡2》演出，她說：「替製作單位頭痛。」

林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）

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她去年4月開第一槍砲轟黃子佼，她今不改初衷，提到最生氣的是偷拍網站以及判決書的內容，「我一年前這麼說，一年後還是這麼說，謝謝大家願意這樣支持一個善的舉動，這是不假思索的善意，大家需要的是這個善意。」期許社會釋出更多善意讓受害者覺得安全，並提到這世界需要的是「友善的陌生人」。

林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）林予晞去年不滿黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，成為演藝圈第一個站出來譴責的藝人。（記者胡舜翔攝）

而孟耿如一路挺夫，日前道歉宣布退出所有社群，但她所參與的新戲《與惡2》依舊被網友抵制，林予晞認為這件事確實會讓製作單位很頭痛，她作為演員，深知一部戲要拍不容易，尤其是已經製作完的戲，「我光是想這件事要怎麼救火，就很複雜，我看這件事就會想到自己，吾日三省吾身，我若是做錯什麼事，做為公眾人物，都不是我一個人能承擔的後果。」

至於是否心疼孟耿如的遭遇？她冷靜回答：「這不是我關心的點，我心疼的還是那些受害的小朋友。」

此外，曾國城之前聲援黃子佼復出，導致掉了代言，連金鐘招牌節目《一字千金》主持棒也掉了，被問此事，林予晞思考了一下，指出「多看多觀察」，而她是網友許願之後接手《一字千金》的主持人名單之一，她的回答很模糊：「如果在這件事情發生之前找我，覺得我適合，那就有可能。」言下之意是她不會接節目。

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