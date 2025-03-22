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大咖歌后追星被抓包！ARKis李定被爆「王子病」大方承認了

ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人男團ARKis今天在信義區舉辦簽唱會，隊長Alex率領Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻與鄭彫秦等成員帥氣亮相，不緊吸引大票粉絲，就連金曲歌后彭佳慧都悄悄帶著女兒在台下追星，足見ARKis的高人氣。

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ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）

ARKis發行首張專輯《ARK》，8人現場嗨跳《Under the future》、《末日有我》等歌曲，粉絲尖叫聲不斷，他們首次舉辦簽唱會，團員難掩興奮，隊長Alex今天凌晨6點就起床準備。

ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）

唱片公司在現場進行加冕儀式，團員為彼此戴上皇冠，慶祝新專輯衝出好成績。ARKis全員化身「末日王子」，至於團內誰最有「王子病」？李定最終以3票奪冠，禾雁凱和李東翰則各自拿下1票。李定大方招認：「我真的滿需要大家照顧的，有時候喜歡鬧脾氣，所以非常貼切。」

ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）ARKis今天在信義區舉辦簽唱會。（記者王文麟攝）

禾雁凱則是在梳化時，都會不斷和造型師、髮型師反覆調整，龜毛程度連他自己都默認，「我其實是王子病本人。」東翰也大方承認，「說到王子病，我這個出門不帶錢包的個性滿有『王子感』的。」

彭佳慧悄悄帶著女兒在台下追星。（資料照，記者潘少棠攝、翻攝自IG）彭佳慧悄悄帶著女兒在台下追星。（資料照，記者潘少棠攝、翻攝自IG）

歌后彭佳慧將在小巨蛋開唱，今天也在IG限動曬出現身ARKis簽唱會的照片，她說：「我追Whitney Houston（惠妮休士頓）都沒這麼早欸！」為了雙胞胎女兒也跑到現場追星。

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