全團16張！ARKis「證照王」包辦7專業證照 亞軍也超狂

ARKis擁16張證照。（踢帕娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕ARKis推出首張專輯，8位少年能文能武，全團加起來共有16張技術類專業證照，囊括建築、美容、保險和舞蹈，以及2位外語能力出眾和因為興趣開啟玄學之旅的團員輔助，可稱的上是目前華語樂壇中擁有最多證照的「最Pro」男團。

自《原子少年2》發跡的ARKis，由Alex 、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻、鄭彫秦8位成員組成，新專輯《ARK》收錄6首比賽時的歌曲，特別將每一首歌重新配唱錄製，打造屬於ARKis的正式版本。

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ARKis擁16張證照，「證照王」是伍承慶，有7張證照，亞軍則由黃崇峻4張拿下。（踢帕娛樂提供）

他們從前期的音樂製作到中期的企劃包裝都積極參與，加入許多巧思，實體專輯中的郵票貼紙就是李定的設計，「很高興可以為專輯盡一點心意，我個人為八位成員手繪Q版動物形象，根據我對成員們的觀察來發揮想像與創意，也是充滿了許多小巧思！這部分彩蛋就留給KISS們來尋找探索。」

ARKis各個身懷不同專業技能，整團加起來竟有16張證照，以及2位語言長才和1位擅長玄學的成員，從專業能力到後勤補給，甚至是心靈療癒都照顧得相當到位，「證照王」是伍承慶，一個人就有7張證照，亞軍則由黃崇峻4張拿下，其中一張舞蹈證照讓他取得台灣和韓國的舞蹈教師資格，CP值相當高。VIN也有3張建築設計類的證照，獲得季軍。

《ARK》榮登博客來即時、誠品週榜冠軍，公司也加碼宣布將於3/22、3/29舉辦台北、台中兩場簽唱會，要如何走出自己的簽唱會風格？VIN笑認從沒想過，「我是還沒想過，主要都是隊長Alex想的，他就是企劃組，我們是執行組，希望大家可以期待一下他想出來的新點子。」Alex則一副早就準備好的樣子，「大家的概念都是白馬王子帶點野性的感覺，我覺得是『末日王子』吧！」

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