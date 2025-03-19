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娛樂 日韓

JISOO快閃店開3天 台粉嗨翻敲碗「本尊巡店」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團BLACKPINK的JISOO將在週日（23日）於桃園開唱，快閃店將在3月21日至23日一連3天於台北101開幕，且還有台灣限定鑰匙圈，台粉千萬別錯過。

「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI 快閃店」由寬魚國際引進，這也是寬魚國際首次舉辦快閃店活動。由於先前JISOO曾親自到國外的快閃店巡視、拍照，因此也不少網友留言敲碗，希望JISOO也能到台北101走一走，紛紛表示：「本人會來快閃店嗎！」

JISOO快閃店在台北101設立，粉絲敲碗本尊巡店。（寬魚國際提供）JISOO快閃店在台北101設立，粉絲敲碗本尊巡店。（寬魚國際提供）

過去寬魚國際除了主辦華人歌手的演唱會之外，去年也主辦IU小巨蛋演唱會，將事業發展至KPOP。JISOO單飛發展中，BLACKPINK今年將合體展開全球巡演，台灣站尚未公布，寬魚國際將積極爭取主辦機會，為粉絲謀取最佳享受。

JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI資訊如下

日期：2025.03.21 - 2025.03.23

時間：10:00 - 21:00

地點：台北101辦公大樓 1F松智大廳處 （台北市信義路五段7號）

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