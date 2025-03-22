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房客幫簽收Coldplay演唱會門票卻搞丟 女粉絲氣炸求償無門

女粉絲搶到「Coldplay 2023高雄演唱會」門票，卻疑被同棟租客搞丟，她提告要求租客負責卻被法官判敗訴。（記者葛祐豪翻攝）女粉絲搶到「Coldplay 2023高雄演唱會」門票，卻疑被同棟租客搞丟，她提告要求租客負責卻被法官判敗訴。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕搖滾天團「Coldplay」 2023年造訪高雄開演唱會，黃姓女子上網搶到2張6300元的門票，物流公司寄來時，黃女剛好不在家，住同棟樓的張姓女租客幫忙代簽收，但黃女卻一直沒拿到票券，演唱會結束後，黃女錯過與偶像同樂的機會，怒告張女並求償1萬2750元，但法官查詢後，確認兩張遺失的門票沒有被轉賣，也無法證明是張女搞丟，因此駁回黃女之訴。

判決指出，2023年10月24日中午12點多，物流公司將兩張黃女搶到的演唱會門票送到她的租屋處，黃女不在家，由住同東的張姓女租客代為簽收，張女不認識黃女，於是把信件放在一樓長桌上，讓房東把信件分配給其他租客。

黃女等了幾天沒等到門票，詢問房東後，房東請她自己去長桌翻找，但黃女遍尋不著，只好回頭向物流公司查詢是何人簽收，物流公司告知是張女代簽收後，黃女找張女索討門票，但張女也說自己沒拿票，直到演唱會結束，黃女還是沒找到票去參加演唱會。

黃女氣炸，認為張女沒經過她的同意就代簽收票券，導致最後弄丟票害她無法與偶像天團同歡，怒告求償1萬2750元；高雄地方法院簡易庭審理時，張女喊冤，稱自己只是一時好心幫忙代簽收，自己沒理由去占她便宜或與她交惡，更沒有侵占或故意要把票弄不見。

法官傳喚房東作證，房東表示，過去只要是房客的郵件或包裹，不管是誰簽收都是放在一樓長桌上等著領取；法官另去函售票公司查詢，發現黃女所訂內張票，並沒有入場紀錄，因此認定張女並沒有將票券侵吞為己用或轉售他人牟利；法官認為，黃女無法舉證門票是張女故意弄不見或不小心搞丟，因此駁回黃女之訴，可上訴。

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