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娛樂 最新消息

侯佩岑離開主播台內情曝光 跌破眼鏡參戰《浪姐6》全說了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯佩岑近年轉往中國發展，她錄製歌唱綜藝節目《乘風2025》（《浪姐6》），跌破不少人的眼鏡，昨天曝光節目初舞台，除了大膽選唱陳奕迅的歌曲《我們》，更鬆口當年離開主播台的秘辛。

侯佩岑化身主播介紹自己出場。（翻攝微博）侯佩岑化身主播介紹自己出場。（翻攝微博）

侯佩岑因為在微博轉發中國官媒「央視」貼文，指「台灣唯一的稱謂是中國台灣省」，此舉讓台灣民眾不滿，她更遭到陸委會嚴厲譴責，儘管如此仍是照上中國節目努力曝光。

對於決定參加《乘風2025》（《浪姐6》），侯佩岑在節目上自嘲：「我真的不知道是不是我瘋了，像結婚一樣，衝動地就答應了。」

而在初舞台的表演，侯佩岑再次化身「侯主播」，以播報的方式介紹自己出場，她表示會來參加節目，是希望能夠突破自己的舒適圈，「挑戰不擅長的領域，然後將這個體驗當作是禮物，在50歲前送給自己。」緊接著選唱了抒情歌曲《我們》。

侯佩岑參加歌唱節目，大膽選唱陳奕迅的歌。（翻攝臉書）侯佩岑參加歌唱節目，大膽選唱陳奕迅的歌。（翻攝臉書）

侯佩岑更自揭當年離開主播台的原因，「因為我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法在那麼義正嚴辭地去講一個，我都認為不是事實的那個報導了。」認為人生的故事應該由自己來說。

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