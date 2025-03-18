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打死不認交往未成年金賽綸 金秀賢被爆開房間害慘鄧紫棋

鄧紫棋當年因為緋聞被金秀賢的粉絲罵翻。（翻攝微博）鄧紫棋當年因為緋聞被金秀賢的粉絲罵翻。（翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金秀賢被爆曾與已故女星金賽綸交往，公司多次說謊被打臉，男神形象徹底崩壞，有網友更翻出他在2014年與香港小天后鄧紫棋爆出同居熱戀的緋聞，心疼鄧紫棋當時處境，恐被男方給利用。

金秀賢當年以韓劇《來自星星的你》爆紅，2014年在中國拍廣告與鄧紫棋合作，未料廣告尚未開拍，就爆出金秀賢、鄧紫棋去「開房間」的緋聞，讓鄧紫棋慘被男方的粉絲罵翻。

金秀賢曾與已故女星金賽綸交往。（翻攝自YouTube）金秀賢曾與已故女星金賽綸交往。（翻攝自YouTube）

當年金秀賢遭瘋傳與鄧紫棋熱戀，所屬經紀公司硬起來反擊，不但謝絕簽名、拍照，甚至提出將兩人安排到不同飯店的「分居」的要求，與鄧紫棋完全零互動。

而慘遭冷落的鄧紫棋則透過經紀人回應：「沒看過他那套劇，是導演說給我們聽才知道他有多紅。」如今多年過去，金秀賢與鄧紫棋的緋聞又被翻出，網友紛紛跳出護航：「鄧紫棋當年到底多委屈」、「報應終於來了」，認為鄧紫棋當年是捲入無妄之災。

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