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金賽綸遺囑委託律師出面了！向YTR提告、要金秀賢出面道歉

金賽綸委託律師出面。（翻攝自YouTube）金賽綸委託律師出面。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故韓星金賽綸2月逝世，她的遺囑委託律師出面，今（17）下午1點在首爾警察廳舉辦記者會，提出兩大訴求，其一是正式向YouTuber李鎮浩提告毀損名譽罪，指控他散布虛假訊息；另外，要求金秀賢正式道歉，承認兩人交往、公司聲明說謊。

李鎮浩在2022年於金賽綸酒駕後，到今年2月，不斷在YouTube上傳有關金賽綸相關影片，導致金賽綸生前因為影片承受極大心理壓力；死者家屬透露，李鎮浩聲稱金賽綸和金秀賢的關係為捏造，導致金賽綸逝世後，卻將相關影片轉為私人。

有韓媒在斗大標題寫道：「李鎮浩的影片讓金賽綸變成一個奇怪的女人。」律師提到，本來想以謀殺罪起訴李鎮浩，但因為誹謗不構成謀殺，於是只能以誹謗罪起訴，並希望他能受到嚴厲懲罰。

另外，金賽綸家屬再次指控金秀賢公司說謊，指公司寄了第二次存證信函給金賽綸，卻在聲明中指出「7億已成呆帳」，與事實不符，甚至要脅金賽綸家人不准再上傳照片。

金賽綸家屬表示，金賽綸的債務求救簡訊是傳給金秀賢本人，但他在收到簡訊後，卻立刻轉傳給公司GOLDMEDALIST，公司卻聲稱「沒有逼債」，種種跡象逼得金賽綸無能為力。

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