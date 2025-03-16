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娛樂 日韓

前娛樂記者李鎮浩怕了！ 金賽綸家屬喊告急刪影片

韓國女星金賽綸日前身亡，年僅24歲，讓許多人為之悲痛。（翻攝自IG）韓國女星金賽綸日前身亡，年僅24歲，讓許多人為之悲痛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星金賽綸日前身亡，年僅24歲，讓許多人為之悲痛，金賽綸家屬日前透過韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》爆料金賽綸與金秀賢曾經交往之外，也要求金秀賢針對5件事道歉，其中一件就是承認兩人交往時金賽綸尚未成年。金賽綸家屬也指前娛樂記者、現YouTuber李鎮浩與網路霸凌的酸民是害死金賽綸的兇手，更表示明（17）日將委託律師向李鎮浩提告。

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金賽綸家屬表示，李鎮浩前多次以電話騷擾遺屬，追問骨灰放在哪裡、墓地位於處，李鎮浩緊急出面否認有上述行為，更急急刪除影片，想要消滅證據。金賽綸家屬指控李鎮浩多次在喪期聯繫金賽綸父親，行為令遺屬感到相當不適，更是對遺屬的二次傷害，痛罵：「不要再聯繫我們，這樣只是在折磨我們」！

韓星金秀賢與已故女星金賽綸的「雙金事件」成為高度關注話題。（翻攝自YouTube）韓星金秀賢與已故女星金賽綸的「雙金事件」成為高度關注話題。（翻攝自YouTube）

李鎮浩則透過YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」隔空喊話，否認自己曾經在喪期內騷擾遺屬。李鎮浩表示自己確實於2月19日金賽綸出殯當日撥打3通電話，因為自己曾經在頻道中報導過金賽綸的消息，所以「基於道義」向家屬致歉。李鎮浩指出第一次和金賽倫遺屬聯繫時，金賽綸父親回應：我不知道你是誰，我現在非常混亂，沒辦法講電話。

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李鎮浩第二次打電話給金賽綸遺屬，目的是想詢問金賽綸遷葬地點，但遭到遺屬拒絕。第三次打電話則是受到外界質疑不該聯繫金賽綸遺屬，他想以電話解釋自己被誤會，仍然沒有收到任何回應。他也在2月21日親自前往坡州金賽綸的安息地，現場工作人員告訴李鎮浩，金賽綸遺體已於20日遷往其他地方。

李鎮浩則透過YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」隔空喊話，否認騷擾金賽綸遺屬。（翻攝自YouTube）李鎮浩則透過YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」隔空喊話，否認騷擾金賽綸遺屬。（翻攝自YouTube）

李鎮浩不認「金賽綸因觀看他的影片而深受折磨」，並回應這是非常敏感的議題，自己不願輕率提起金賽綸的名字。李鎮浩更說2024年2月他曾經和金賽綸的兩位經紀人見面，並討論協助她復出的相關事宜，他當時基於輿論壓力也保證會謹慎處理相關報導。李鎮浩說：「過去3年在我的頻道裡僅發布4支與她（金賽綸）相關的影片，無論是有意或無心，我的言論再度提到逝者的名字，關於這點，我向金賽綸的家屬深深致歉。」

李鎮浩也懇請媒體在報導與逝者（金賽綸）相關的話題時，務必要更慎重，之後李鎮浩即把與金賽綸相關的影片全數刪除。

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