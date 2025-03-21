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《96分鐘》海外特別放映！林柏宏感動、王柏傑興奮

電影《96分鐘》海外首次特別放映，李李仁、王柏傑、林柏宏等人都出席。（華影國際影藝提供）電影《96分鐘》海外首次特別放映，李李仁、王柏傑、林柏宏等人都出席。（華影國際影藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《96分鐘》雖然仍有30%的後製特效尚未完成，不過電影搶先在香港舉辦全球首次海外進行中放映（Work-in-Progress Screening），林柏宏、王柏傑、李李仁及姚以緹等人出席，場面盛大。

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林柏宏觀影完非常激動興奮的說：「劇情非常緊張、刺激，除了原本拍攝時預先的想像外，首次看完《96分鐘》發現了更多的驚喜畫面，也有非常多的感動！」王柏傑也表示：「看到成品後覺得非常興奮，很期待2025年上映！」

電影《96分鐘》海外首次特別放映，李李仁、王柏傑、林柏宏等人都出席。（華影國際影藝提供）電影《96分鐘》海外首次特別放映，李李仁、王柏傑、林柏宏等人都出席。（華影國際影藝提供）

《96分鐘》不僅是台灣市場少見的動作犯罪片，更在半年內迅速進軍韓國釜山、德國柏林影展，如今更強勢登陸香港 FILMART，正式打入國際市場。電影首度引進好萊塢Previs預演拍攝技術，並於台中搭建全台首座高鐵模擬智能LED攝影棚，讓拍攝達到前所未見的沉浸感。李李仁掛保證：「《96分鐘》將會是2025年最值得看的一部電影！」

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