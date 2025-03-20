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娛樂 電影

台灣4國片進軍香港！王柏傑、曾敬驊等17人現身掀轟動

〔記者廖俐惠／台北報導〕文策院日前於香港國際影視展舉辦「臺灣星光發布會 TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」，透過4部精選作品《命中註定那頭鵝》、《96分鐘》、《失樂園》以及《男公館》進軍香港，17位演員輪番登場，現場分享戲中秘辛。

曾敬驊（右起）、范少勳主演的《失樂園》希望透過電影讓觀眾看到社會被忽略的暗角。（文策院提供）曾敬驊（右起）、范少勳主演的《失樂園》希望透過電影讓觀眾看到社會被忽略的暗角。（文策院提供）

《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜、主演林奕嵐與陳華親自出席活動，導演楊宥瑜笑稱：「我們想透過這部作品，探討愛情到底是命運的安排，還是需要我們鼓起勇氣去追尋？希望大家都能在這部電影中找到屬於自己的愛情答案。」林奕嵐被問到在演出角色時的參考範本，毫不避諱地說：「就是參考導演本人，非常欣賞他清楚自己想要什麼。」陳華更在現場清唱電影主題曲《你已經替我決定了》 。

《男公館》演員與主創團隊聲勢浩大，引起現場熱議。（文策院提供）《男公館》演員與主創團隊聲勢浩大，引起現場熱議。（文策院提供）

林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁以及姚以緹領銜主演的動作犯罪電影《96分鐘》，是臺灣近年來少見的電影題材，籌備長達8年時間，在片中飾演物理老師的王柏傑笑說：「拍戲前上了很多物理課，但是完全沒有變聰明！」被問到戲中與王柏傑的對戲火花，姚以緹神祕地說：「夫妻關係有些波折，大家上車就知道。」李李仁更表示看完特映之後非常感動，也掛保證一定是今年最好看的電影。

李李仁（右起）、王柏傑、姚以緹演出的電影《96分鐘》，是近年來臺灣少見的動作犯罪片，電影籌備長達8年時間。（文策院提供）李李仁（右起）、王柏傑、姚以緹演出的電影《96分鐘》，是近年來臺灣少見的動作犯罪片，電影籌備長達8年時間。（文策院提供）

電影《火宅之犬》講述一樁離奇的殺狗案件成為導火線，意外牽扯出育幼院塵封多年的黑暗秘辛。在發布會上，導演蔡銀娟、監製李怡芳率領范少勳、曾敬驊出席，現場正式宣布全新中文片名《失樂園》。蔡銀娟表示，失樂園是形容天使墜落、惡魔誕生的地方，「但本片重點並不是呈現惡魔的作惡多端，而是想透過多種視角，去了解這些人是怎麼墜落的？我們又能如何接住墜落的他們？」李怡芳也補充道：「像是范少勳飾演育幼院社工，曾敬驊飾演住過育幼院的離院少年，片中的角色也都因為種種原因而往下墜落，如同天使變成惡魔，期待這部電影有機會能讓更多人瞭解後，有意識地去打破這個惡性循環。」主演范少勳更大方坦承，本身就是導演蔡銀娟的粉絲，自己就是靠吸引力法則「追星成功。

《命中註定那頭鵝》甜蜜席捲臺下觀眾。（文策院提供）《命中註定那頭鵝》甜蜜席捲臺下觀眾。（文策院提供）

張立昂、吳思賢等演員領銜主演的《男公館》，不只挑戰「男公關」題材，還讓觀眾見識到型男們如何適應這個充滿誘惑與考驗的世界。由製作人陳奕、監製張正芬及辛誌諭領軍，聲勢浩大的演員團包括張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、林輝瑝、孫沁岳、李千娜以及邱偲琹。

「臺灣星光發布會」在香港國際影視展登場。（文策院提供）「臺灣星光發布會」在香港國際影視展登場。（文策院提供）

陳奕此次不僅擔任主演，也一肩扛起製作人的角色，看到大家的演出更「露出姨母笑」，羅宏正跟周予天在戲裡有「偽BL劇情」，透露前天一起在車上度過風雨交加的 8 小時，讓台下觀眾大呼好期待。

邱偲琹跟石知田在戲裡飾演青梅竹馬，不過兩人都為了角色下了不少功夫。霸總形象的張立昂這次特別演出男公關群的經理，而羅宏正甚至直接擺出妖媚男公關魅力，李千娜也對陳奕開玩笑說：「陳奕十年前在戲裡追不到我，十年後自己擔任製作人『自肥』，終於在戲裡追到我！」

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