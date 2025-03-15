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娛樂 最新消息

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲！昔日家暴鮑正芳鬧上新聞版面

張振寰14號下午在住家被發現遺體，享壽65歲。（資料照）張振寰14號下午在住家被發現遺體，享壽65歲。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「一代大俠」張振寰14日下午在北市南港住家被發現遺體，享壽65歲，警方已證實其身份，他也是鮑正芳前夫，2人1996年結婚，育有一子，但因家暴原因，2002年離婚，本報今致電鮑正芳，她目前尚未回覆，經紀人則表示「正在了解中」。

張振寰過去為電影製片，後成為武行、武術指導，再成為演員，1976年在電影《新孫悟空72變》中，以藝名「龍少輝」飾演「二郎神楊戩」出道，後改藝名為「龍少飛」，總共拍過《新孫悟空72變》、《糊塗三劍客》、《戚繼光》等十餘部電影；1983年演出《小李飛刀》大受矚目，之後演出《大俠沈勝衣》大紅大紫。

張振寰1996年與鮑正芳結婚，但張振寰之後演藝事業走下坡，改從商，並欠下大筆債務，因此有酗酒、躁鬱症纏身，甚至有家暴傾向。

鮑正芳過去訪問時曾大吐當年家暴驚恐回憶，稱：「他只要喝酒就對我咆哮，有次還拿菜刀追砍我。」最終兩人決定離婚，對於暴力行為，張振寰坦言很後悔，也希望能再與兒子相聚。

離婚後，張振寰開始打雜工，做過清潔工、餐廳洗盤、掃地，賣燒餅，並領取政府救濟金。但張振寰仍因長期躁鬱症和痛風，情緒不穩，工作不便，屢因喝酒鬧事上社會版面，如今一代大俠殞落，只能成為一代人心中追憶。

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