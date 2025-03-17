金賽綸為愛學做菜！金秀賢爆「只在家約會」韓網驚：毛骨悚然

金秀賢（左）不認與金賽綸（右）交往6年。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢被爆與已故女星金賽綸交往6年，且女方當年才15歲，不過金秀賢經紀公司駁斥未成年交往的說法，雙方各執一詞。日前YouTube頻道「橫豎研究所」公開金秀賢在女方家裸下身洗碗的照片，金賽綸母親也透露，兩人多年來「只在家中約會」，震驚韓網。

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「橫豎研究所」公開金秀賢裸下身洗碗照，與金賽綸家中廚房格局相似。（翻攝自YT）

「橫豎研究所」在15日的直播中公開一張照片，稱是金秀賢服裝不整在金賽綸家洗碗的照片，引起討論。就有眼尖網友發現，金賽綸曾在2020年出演綜藝節目《On & Off》，當時金賽綸家中廚房的畫面曝光，與「橫豎研究所」公開的金秀賢洗碗照對比，發現廚房格局極為相似。而在節目中，金賽綸小小年紀就會做各種小菜，令節目來賓都相當驚訝，其背後原因被認為都是為了金秀賢。

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金賽綸姨母在YouTube頻道「橫豎研究所」指出，兩人是從2015年交往至2021言，這6年間兩人都只在家中約會，為了迎合男方，金賽綸在高中輟學後，連續3年去料理學院，學習烹飪、烘焙、沖泡咖啡，甚至拿下咖啡師資格證，金賽綸滿懷憧憬，為的就是希望能成為金秀賢的妻子，才參加這些「新娘課程」，令不少網友感嘆，「只在家裡約會，毛骨悚然」、「只有在家約會真的太可怕了」、「那些喜歡在家約會的男人必須被過濾掉」、「看到金賽綸做菜的影片就哭了」。

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