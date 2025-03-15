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挺Andy檢舉張家逃漏稅！「國稅局受理了」他曝還有2未爆彈

「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒。（圖翻攝自IG）「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒。（圖翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」頻道爭議延燒，昨（14）家寧與其母透過公司群海娛樂發聲明回應，迅速遭Andy打臉，並提到頻道營利收益一直以來都是進入家寧爸媽的個人外幣帳戶，對此，財經網紅「麥克風的市場求生手冊」主動檢舉張家人涉嫌逃漏稅，並秀出國稅局受理通知，更猜測張家可能還有業務侵佔與作假帳的問題。

Andy指出「眾量級」頻道收益一直以來都是進到家寧爸媽的個人外幣帳戶。（翻攝自YT）Andy指出「眾量級」頻道收益一直以來都是進到家寧爸媽的個人外幣帳戶。（翻攝自YT）

「麥克風的市場求生手冊」稍早在臉書發文表示，國稅局應已接到大量檢舉申請，而該粉專也加入行列，並PO出國稅局回信，透露國稅局已經受理案件，直言「要用公司戶頭收的YT頻道收入，用個人戶頭去收取，應該是妥妥的逃漏稅」，進一步分析，若收入實際上沒進公司，且家寧母親也不給Andy看外幣帳戶，質疑可能是張家沒按規矩分帳，將會有業務侵佔跟做假帳的問題。

「麥克風的市場求生手冊」也不諱言，事件鬧這麼大地檢應該會主動分案調查了，金額較高的業務侵佔無法易科罰金，張母的違法行為已造成公司損失，Andy身為股東可以向負責人求償。貼文曝光後，網友紛紛留言，「大快人心」、「按照這家人的習慣肯定沒有乖乖報帳所以就等著收國稅帳單囉！爽快」、「這家人可以弄到全台天怒人怨也算是人才」。

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