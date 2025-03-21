NJZ Danielle親姊姊台灣現蹤！Olivia Marsh鬆口私密心事

Olivia Marsh收到電台準備的脆皮甜甜圈。

（Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕澳韓混血新星Olivia Marsh是韓國女團NJZ成員Danielle的親姊，近日來台灣宣傳首張迷你專輯《Meanwhile》，她將第一個電台通告獻給Hit Fm聯播網，受訪也分享成為藝人的心路歷程。

「耐玩DJ」Bryan好奇Olivia的音樂細胞是天生俱來的嗎？Olivia表示，她從小就跟著父母聽音樂，像ABBA、John Denver、Tame Impala 等不同風格的歌手，在歌曲薰陶下，她發現自己對音樂很有興趣。

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Olivia Marsh首次來台灣，將第一個電台通告獻給Hit Fm。（Hit Fm提供）

Olivia提到，家人有安排她學樂器及歌唱課，每到一段時間都有成果發表會，她很喜歡在舞台上的感覺且樂於表現，算是從小就開始熱愛表演了。

Olivia透露，其實她在大學是學電影戲劇配樂和聲音設計，直到畢業回到了韓國，先當了近三年的朝九晚五上班族，且跟音樂無關，期間她仍投入於創作，而在分享她的音樂過程中，有機會遇見音樂圈的人，音樂才華終於被聽見挖掘。

Olivia在節目中清唱了新歌《42》，提到這是她很個人內心的一首歌，數字42其實是她澳洲小時候老家的門牌號碼，很多小時候美好的回憶都在42號。

Olivia最喜歡的就是家裡後院的跳床，以前跟妹妹Danielle每天都會在後院玩耍，可以在跳床上待好幾個小時，晚上就跟家人一起躺在跳床上看星星，這首歌帶給她很多力量。

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