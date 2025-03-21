王陽明70歲岳母義賣名牌包 「桃紅熱褲」火辣現身

台灣世界夫人協會主席孫妤舒（左起）、蔡麗娜、郁方和吳翔震在「助力台東慈善義賣」同台亮相。（台灣世界夫人協會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣世界夫人協會發起「助力台東慈善義賣」今在台北舉行，現任世界夫人冠軍蔡麗娜和郁方、吳翔震及「潤泰公主」尹崇恩特別出席活動站台，其中70歲的蔡麗娜身為王陽明的岳母、蔡詩芸的媽媽，穿著桃紅短褲火辣登場，齊聲高呼：「我們要一起為愛付出，啟動台東計劃。」

70歲的蔡麗娜穿著桃紅短褲火辣登場。（台灣世界夫人協會提供）

台灣世界夫人協會主席孫妤舒上個月與蔡麗娜等人赴台東進行為期兩天的部落巡禮，和當地政府官員商討如何將資源引進台東偏鄉，幫助弱勢兒童。蔡麗娜前天從新加坡趕回台北，整理二手衣、名牌包到凌晨三點，昨天一整天到義賣會場，親手布置整理，她說現在許多人關係八卦及社會腥羶議題，對慈善活動不夠關注，讓她更覺得應該呼籲大眾，在慈善活動方面，應該更加把勁。

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郁方今天亦盛裝出席義賣，她說：「長期以來我們都致力於台東、花蓮、南投等需要被幫助的團體，我是親愛愛樂的董事，還有賽珍珠基金會的董事，所以其實長期以來都一直在進行慈善的活動，希望類似這樣的慈善活動可以多多益善。」郁方補充提到自己已經學茶油五、六年，「在二月中我們剛辦了一場慈善茶會，募款了大約60萬元捐贈給基金會。」

吳翔震參與演出的電影《器子》下月將上映，忙著宣傳之餘，不忘做公益，他說平時有空會去法鼓山擔任義工，教志工、信眾畫畫，當他得知世界夫人協會舉辦慈善義賣，立刻加入宣傳行列，出席站台。

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