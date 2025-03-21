S媽被汪小菲瘋狂咆哮！葛斯齊曬對話截圖嗆聲：別再噁心了

S媽（右）、汪小菲。（資料照，記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛上個月2日病逝日本東京，當時前夫汪小菲火速抵台，接連上演機場鞠躬、雨中痛哭等深情戲碼，不過過幾日就離台被網友酸是破功，而大S日前已完成安葬長眠金寶山玫瑰園，不過大S安葬那天全程未見前夫汪小菲，據悉S媽透露汪小菲還曾在2月3日大S火化前的深夜打電話咆哮S媽，今葛斯齊則在臉書上發文疑似為汪小菲抱不平。

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大S於2月2日病逝，S媽當時第一時間就通知汪小菲，不過汪小菲卻在大S火化前的深夜打電話瘋狂大罵S媽，此舉讓S家親友們都無法理解，葛斯齊則發文直呼：「那一家人別再噁心了！ 是要所有天譴到妳們一家身上才會檢討嗎？死一個還不夠？ 逼我拿出東西嗎？給你體面，不要臉我就不客氣了，要不要臉，憑什麼和人家要750萬，噁心。」

葛斯齊曬出對話截圖。（翻攝自臉書）

隨即留言區曬出疑似汪小菲與S媽對話，可以看到S媽勸對方要好好照顧孩子，汪小菲則說要搭飛機回台北等，「給她（大S）買個大的墓地吧，別放在牆上。」

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