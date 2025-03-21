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看家寧、安迪互撕 前東京著衣老闆娘感嘆：惡人先告狀

百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（左）、家寧兩人互撕。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（左）、家寧兩人互撕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧兩人互撕，Andy控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元年薪，昨（20）日Andy還收到警局通知被「家寧媽」曾淑惠告。前東京著衣老闆娘周品均也在社群平台發文，透露想起自己過去的遭遇，除了被奪產之外，也同樣被前夫告，最噁心的是法官在法庭上所說過的一句話。

前東京著衣老闆娘周品均。（翻攝自臉書）前東京著衣老闆娘周品均。（翻攝自臉書）

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周品均說，10年前因揭露遭到前夫家暴、奪產，被告妨礙名譽。開庭的時候，對方律師說：「妳是一個媽媽，背前科的話不好吧？」且法官說：「人家都退讓了，被告妳也要適度退讓啊！是妳被人家告耶！」讓她感到無比噁心。

周品均感嘆，難道這世間上的事真的是先告先贏嗎？對方律師不但把奪產跟「媽媽」身分連結在一起，進行情緒勒索，她也無奈說：「希望這種世界上不要再有這種無良律師！」

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