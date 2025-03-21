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娛樂 最新消息

恭喜！高以翔前女友揮別悲痛 宣布結婚「吐實心裡話」

〔記者邱奕欽／台北報導〕高以翔2019年11月27日在中國錄製綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，曾與他交往多年的前女友「Bella」蘇湘涵用了4年的時間才走出低潮，如今的更將和另一半攜手步入婚姻，她昨（20日）晚於IG釋出絕美婚紗獨照，同時吐露將晉升人妻的心聲。

Bella釋出絕美婚紗照宣布結婚喜訊。（組合照，翻攝自IG）Bella釋出絕美婚紗照宣布結婚喜訊。（組合照，翻攝自IG）

Bella宣布結婚喜訊後，昨日晚則感性訴說心緒，「誰能想到，就在這個充滿神奇的年份，我竟然穿上了婚紗！現在回顧著這些照片，還是會感嘆，這是我誒！」她開心表示好事接二連三地找上門，「生活規劃，工作排成（程），也都像被某種隱形的力量，排到了一起。」

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憶起拍攝婚紗照當天，Bella透露原本僅想簡單拍個照留個紀念即可，不過攝影師的重責大任則是由哥哥擔綱，「感覺是我們之間有意義又有價值的bonding，結果拍出來效果好真實好自然，給我哥竪大拇指！拍完照大家集體去打高爾夫哈哈哈！」字裡行間滿是喜悅之情。

面對2025年這嶄新的一年，Bella認為注定是不平凡的一年，同時也自我期許，「而我，正在這場奇妙的旅程中，遇見更好的自己！」此外，Bella也透過經紀人大方透露，自己在和老公交往1年半後決定步入家庭，雙方也將在今年完成婚禮。

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