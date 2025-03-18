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恭喜！高以翔前女友結婚了 親吐：嫁給願意陪我每個高低起伏的人

Bella（右）開心宣布結婚喜訊。（翻攝自IG）Bella（右）開心宣布結婚喜訊。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕高以翔過世快6年，前女友「Bella」蘇湘涵今（18日）突然在社群公布婚紗照，開心分享結婚喜訊，孫盛希等多位藝人和網友都獻上祝福。

過去Bella曾多次被高以翔粉絲不諒解，在網路上承受許多攻擊壓力，隨時間過去，她也找到自己的幸福，今發文談到：「宿命的安排總是捉摸不透，我一次一次的在生命中體驗到一切的不可名狀。它從不解釋，也不預告，只是靜靜地展開。而就在這無聲的推進中，我遇到了他——這又是命運不可預測的一幀。」

另外Bella寫到：「他並沒有在我的樹上佈置更多的花，而是讓我學會扎根，學會在風雨中自然生長。他讓我明白，真正的愛不是裝飾，而是滋養。他讓我更堅定地成為自己，而不是成為別人期待的樣子。」

Bella也說起和先生的關係，「我們互為師生，他是我最信任的老師，也是我最認真的學生。我們像彼此的鏡面，映照出對方的優點與不足。他總是用理性引導我，讓我學會用更清晰的思維去面對問題；而我則用感受帶他走進更細膩的情感世界。我們補足了彼此的短處，也放大了彼此的光芒。所以今天，我想把這份喜悅分享給你們：我結婚了，嫁給了那個願意陪我走過人生每一段路、每一個高低起伏的人。他是我最大的支持，也是我最深的依賴。」

對於Bella驚喜宣告結婚，經紀人透露之前她回上海探望外婆和朋友聚會時，認識了現在的先生，雙方交往1年半，相處後決定組成家庭，Bella還是保留先生隱私，並表示：「謝謝大家關心，大家的祝福都收到了」。目前兩人已登記結婚，今年也會計畫舉辦婚宴，不過目前沒有在台灣辦婚禮的規劃，也尚未懷孕。

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