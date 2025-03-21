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家寧為何分手Andy？ 網熱烈討論：Andy條件並不差

Andy與家寧分手後已完全「撕破臉」。（翻攝自IG）Andy與家寧分手後已完全「撕破臉」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「眾量級」成員Andy老師與家寧分手後正式開戰，目前兩人糾紛持續延燒，昔日恩愛畫面不再，走上完全「撕破臉的地步。近日，有網友在Dcard好奇發文，表示自己一直不解家寧為何會跟Andy分手，兩人愛情長跑多年，應該是最了解彼此的，而且Andy為人謙遜、又有才華，條件並不差，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

然而，原PO特別提到，「或許男方才是那個不可變的因素」，如果頻道相關企劃跟剪輯都是Andy負責的話，那「眾量級」不靠家寧也一樣會紅，Andy從各方面來看都沒有短板，所以這才讓原PO十分不解。

貼文評論分為男、女兩派，意見似乎相當不同，男網友表示：「看他們影片互動，感覺他們更像是朋友，不像情侶」、「我覺得Andy有點太舔狗了，在家寧媽媽眼裡就是配不上女兒」；女網友表示：「我覺得Andy是很好的男生，只可惜人家不喜歡我」、「Andy沒有條件不好，只是我覺得他相處起來可能沒有異性的感覺」，此外，有部分網友覺得人不是商品，像現在這樣列出男方條件毫無意義。

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