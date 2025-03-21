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家寧遭爆被控制！女星被指逆風站邊 火大反擊否認偏袒Andy

Andy與舊愛家寧鬧翻撕破臉。（翻攝自臉書）Andy與舊愛家寧鬧翻撕破臉。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」昔日情侶檔分手互撕，Andy指控舊愛家寧一家奪走頻道經營權，更鬆口已被「家寧媽」提告，風波持續延燒；女星祈錦鈅昨天在社群發聲，透露與家寧有共同好友，直指家寧一直被家人給控制，對於被指站邊家寧也不忍反擊。

女星祈錦鈅被指站邊家寧，氣炸反擊。（資料照；莉奈文創提供）女星祈錦鈅被指站邊家寧，氣炸反擊。（資料照；莉奈文創提供）

祈錦鈅回應，她並表示沒有偏袒Andy或家寧，只是看不下去，「欺負不懂事的小孩子，我真的希望這毒婦可以被審判啊。」對於網友開砲猛酸，祈錦鈅氣炸反擊：「是看不出來嗎？但你們是認識他們嗎？各個捕風捉影，以逼死人為樂，唯恐天下不亂，向來我就最討厭這個風氣，還有很多內容都沒看，只想罵的，真的很噁心啊。」

祈錦鈅強調自己是希望看到裁決跟審判，讓該得到懲罰的人都能得到懲罰，「這樣就站邊、逆風了嗎？如果說交給司法不對，那干涉陌生人感情事、家務事，就很對？」

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