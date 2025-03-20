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柯以柔鬼門關前走一遭 燒到近40度差點敗血症

柯以柔在社群平台上透露自己意外住進醫院。（翻攝自臉書）柯以柔在社群平台上透露自己意外住進醫院。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星柯以柔今（20）突然在社群平台發文，宣布自己健康出狀況，還貼出自己在醫院裡，手背插著針頭的照片，嚇了大家一跳。柯以柔說自己從上週六開始感到忽冷忽熱，因為無感冒症狀，反覆燒燒退退，週三掛急診醫生叫她趕緊辦住院！

事出突然，連柯以柔自己都沒料到事情會變成這樣，她說自己雖然身體不舒服，但吃過藥之後感覺好像也沒什麼問題，所以從週三開始反覆發燒、退燒，週一到診所看過醫生之後，以為沒事了，怎料週二又突然感覺渾身發冷。柯以柔的阿嬤覺得這樣一直發燒絕對有問題，一聲令下立刻帶著柯以柔殺到急診，到醫院之後抽血、驗尿、X光、超音波通通來一遍，一連串檢查過後，醫生直接讓柯以柔住院，因為她已經在急診室燒到不省人事。

醫生告訴柯以柔說，她應該是受到泌尿道感染發炎，連帶引響腎臟、引發高燒不退、身體發炎指數過高，還好柔阿嬤警覺性高，不然最壞的狀況可能會引發敗血症。昨日柯以柔還持續高燒不退，甚至一度燒到39.9度，身體發冷、發抖的情況就像睡在冰塊上，感覺非常痛苦，她也呼籲大家身體不舒服就要盡早就醫，不要像她一拖再拖。

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