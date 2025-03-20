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娛樂 日韓

氣瘋！狠嗆金秀賢 《橫豎研》主播：公開你菊花了嗎？

金賽綸（左）與金秀賢在證據不斷出現之後，金秀賢公司終於認了兩人曾經談戀愛。（翻攝自YouTube）金賽綸（左）與金秀賢在證據不斷出現之後，金秀賢公司終於認了兩人曾經談戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》連日爆料已故女星金賽綸、當紅男星金秀賢過去曾經交往，但金秀賢逼債、否認交往，直到最近證據輪番登場，這才改口認了戀情。金秀賢公司Gold Medalist指控《橫豎研究所》外流金秀賢未穿下半身衣物照片，要提起告訴。今（20）《橫豎研究所》主播金世義在直播上氣瘋狠嗆：我是公開你菊花了嗎？

《橫豎研究所》主播金世義憤怒嗆聲金秀賢。（翻攝自YouTube）《橫豎研究所》主播金世義憤怒嗆聲金秀賢。（翻攝自YouTube）

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金秀賢公司Gold Medalist也在今日對外發聲，要針對金賽綸家屬、《橫豎研究所》、《橫豎研究所》主播「告發」，因為他們公開了金秀賢的私人照片，讓他感到羞恥。《橫豎研究所》主播金世義頭繫紅布條，對著鏡頭大罵：「你只敢『告發』，對照片感到丟臉，請問我是公開你菊花了嗎？」言論犀利嗆辣。

《橫豎研究所》公開的「金秀賢下半身」照。（翻攝自YouTube）《橫豎研究所》公開的「金秀賢下半身」照。（翻攝自YouTube）

憤怒的金世義愈講愈氣，之後更大聲說：「金秀賢你不穿短褲嗎？不穿泳褲嗎？我對我的大腿很驕傲欸！」另外，金世義也表示，有韓媒報導「金秀賢公司說服金賽綸家屬參加記者會」完全是假新聞，嚴正否認家屬會出面。

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