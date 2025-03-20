鍾瑶遇家暴男友立刻煞車 靠1招觀察：不能再選錯人

鍾瑶今出席公益活動，呼籲重視家庭暴力目睹兒。（婦女救援基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶擔任婦女救援基金會代言人，今出席公益活動，呼籲重視家庭暴力目睹兒。她受訪時提到小時候目睹家庭暴力，看到親戚被長輩嚴重體罰，坦言：「現在有人伸起手來還會覺得害怕。」也曾遇過有暴力傾向的男友，喝過酒後，語言、肢體都變得比較激動，好在當時仍在戀愛觀察期，並沒有投入太深，她對這段感情立刻喊停，「在戀愛初期就被我分數扣光光，就不會往下走。」

對於挑選對象，她頗有心得，會找對方喝酒，趁機觀察酒品，「大家都說脾氣好不好要看酒品啊。」現在不比年輕時期衝動戀愛，她會把觀察期拉長，還突然說：「不能再選錯人了！」被問到曾錯付哪任男友，因她過往曾和吳慷仁、曹晏豪有過一段情，只是都沒有開花結果，似乎擔心影響到對方，趕緊解釋：「因為娶的都娶、嫁的都嫁了，都不是我的正緣啦！」還說未來不想再和圈內人交往。

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鍾瑶曾遇過會家暴男友。（婦女救援基金會提供）

她今年特別有工作能量，不想談戀愛，也很明確不想生小孩，所以也沒有結婚生子壓力，她透露算命師曾說過她的緣分越晚越好，才能遇到懂得珍惜的對象，打趣表示：「我現在連月老籤都懶得抽了。」

此外，近日「剴剴虐童案」人神共憤，鍾瑶說知道這件事滿難過，她認為加重罰可以以個案來論，但社會教育更可以預防虐童案的發生，「我們看到的是已經發生的案例，但是否能在發生之前，就透過教育來預防？這是我一直很關注的問題。」

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鍾瑶兒時曾目睹家庭暴力，她身處的年代還是有體罰的，家暴跟體罰的界線很模糊，「我小時候有看過親戚小朋友被體罰，那個狀態已經不是普通體罰，像是不睡覺就用皮帶抽。」這對她留下深深的陰影，「現在有人伸起手或講話比較大聲的時候被嚇到。」

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