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直播突被攻擊2兇手身分曝光 四叉貓發聲喊提告

國民黨17日晚間號召群眾前往台北地檢署外違法集會，四叉貓也前往現場直播卻遭人推擠拉扯、甚至往他頭上倒飲料。（翻攝自YouTube）國民黨17日晚間號召群眾前往台北地檢署外違法集會，四叉貓也前往現場直播卻遭人推擠拉扯、甚至往他頭上倒飲料。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨17日晚間號召群眾前往台北地檢署外違法集會，網紅「四叉貓」劉宇也前往現場直播，期間卻遭人推擠拉扯、甚至往他頭上倒飲料。

對此，警方昨表示根據當天蒐證影像，已循線查出涉案是41歲游姓子與71歲趙姓男子，通知2人到案說明，並依違反社會秩序維護法裁處，四叉貓也回應媒體：「警方抓到這2人，那我可以提告了。」

警方指出，北檢偵辦藍營罷免綠委幽靈連署案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職和支持者晚間到北檢抗議，現場人員情緒一度激動，狀況頻頻。當晚四叉貓也到現場直播，但有許多不理性的群眾對他叫罵、推擠拉扯，甚至還有人往他頭上倒飲料，行徑誇張。

當晚四叉貓發文表示自己除了被淋飲料，還被人偷踢踢打，麥克風也被搶走，譴責國民黨支持暴力行為，並點名台北市長蔣萬安在台北市非法集會，朱立倫護航黨內違法抄寫死人名冊，警方最後將游、趙分別依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者」、91條「污濕他人之身體、衣著或物品而情節重大者」裁處。

警方呼籲團體或民眾應遵守法令，理性和平表達訴求，接納不同意見表達，如有暴力、脫序情事，警方將嚴正執法、追究施暴者責任。

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