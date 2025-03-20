小春當爸關注「剴剴案」直呼心痛！大淵怒批「沒心不要做」
電影《器子》號召捐血活動，左起吳承洋、梁瀚名、小春、大淵。（記者潘少棠攝）
〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》描述劇情涉及活摘器官集團，為符合片中搶救器官的設定，導演簡學彬今（20）日與參與演出的小春、大淵、吳承洋、梁瀚名一起出席「熱血喚捐血」活動，近期「剴剴」虐童案引起社會關注，戲外已是人父的小春、大淵坦言一直有關注，感到非常心痛，大淵更直呼很生氣、想罵髒話，痛批「沒那個心，就不要做這個工作！」
提到首度與男神張孝全合作，小春形容對方確實不太常講話，「有一次我看到他的手錶，就問他品牌，才知道他也有在研究手錶，才慢慢變熟」，大淵則笑稱自己喜歡增加即興台詞，「有次我突然加句台詞問『要不要蚵仔麵線』，結果他立刻回我『要加辣，不要香菜』，真的很厲害。」
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小春透露為電影貢獻了武打及受虐戲，還上了不少武打課程，但因考量敘事節奏被刪剪，苦笑表示「有很多流血、流汗的戲，結果最後看完發現怎麼只有一點點」，但他雖表示被剪掉有點可惜，但就當是來學習，「還是有出現一些畫面，但如果完整放出應該是蠻帥的。」
同為饒舌團體「頑童MJ116」成員的小春和大淵先前已合作過《速命道》，這次除了劇本不一樣，角色性格也不太一樣，同團男神瘦子原本也有機會演出，導演簡學彬無奈表示：「喬不到他的時間。」
電影《器子》號召捐血活動，左起梁瀚名、吳承洋。（記者潘少棠攝）
此外，近期YTR Andy和家寧的分手開撕事件也鬧得沸沸揚揚，梁瀚名也在社群限動為Andy打氣，更感嘆「有些人總是為別人掏心掏肺，結果沒想到有人不吃內臟」。他也透露有關注Andy，「我默默的支持他加油，有些人掏心掏肺對別人好，大家保護好自己就好。」《器子》將於4月11日在台上映。
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