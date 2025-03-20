同台木村拓哉22歲女兒被誇「顏值沒有輸」 楊謹華嬌羞回應：青春無限好

楊謹華今出席品牌開幕活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、郭雪芙、楊祐寧老婆Melinda今出席品牌開幕活動，楊謹華近日出席亞州電影獎時，和木村拓哉女兒木村光希同台，47歲的楊謹華被網友大讚氣場，顏值不輸22歲的木村光希，她今聽聞網友花式讚美直呼：「不要這麼說，我在旁邊看覺得青春無限好！」談及好友林依晨懷二胎，她獻上祝福，表示「為她開心。」

楊謹華（右）日前出席亞洲電影獎，同台木村光希。（翻攝自IG）

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林依晨和老公林于超結婚10年、女兒「小林」已經3歲半，目前已懷孕5個月，楊謹華提到2人有段時間沒聯絡，但這樣低調作風很有林依晨的味道，很為她開心，還沒傳訊息親自恭喜對方。

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此外，楊謹華日前在亞州電影獎亮麗登場，後台遇到吳慷仁，2人合作《一把青》交情很好，但吳慷仁先前赴中國發展引發爭議，被問到他的近況，楊謹華四兩撥千斤開玩笑回：「他滿健康的、長得很正常。」

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