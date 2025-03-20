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娛樂 最新消息

王瀅聲援剴剴案喊重懲！鬆口想拚第四胎「自備戰袍」

王瀅透露想要拚第四胎。（鏡藝宏海提供）王瀅透露想要拚第四胎。（鏡藝宏海提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王瀅與南國建設小開楊立傑今年3月底迎來結婚15周年，兩人去年婚變傳聞風風雨雨，今年已反轉成演藝圈佳話，結婚周年夫妻倆每年都會慶祝，這次夫妻私約要出國過兩人世界。

王瀅提到她婚前計畫想生5胎，「我一直想生5個小孩的，從小覺得小孩多的家庭很熱鬧，我們家也是4兄弟姊妹，只是老公在我生到第3胎時，就決定不再生。」談到水晶婚的小願望，她自曝還是很想生第4胎，只是還要回去跟老公討論，又爆笑不服氣說，「雖然我也到40幾歲的年紀，但我還可以生好嗎！」

王瀅透露想要拚第四胎。（鏡藝宏海提供）王瀅透露想要拚第四胎。（鏡藝宏海提供）

王瀅夫妻計畫3月底要出國度過兩人世界，而擔任COZY PUNCH品牌大使的她，透露秘密準備了「重回戀愛感覺」的兩件抗UV的慵懶休閒套裝，喊話要逼瘋老公，王瀅害羞笑說，「要讓他感覺像抽『一番賞』一樣，但我看光這套『內裡短褲高爾夫短裙』，他就會無助喊投降了吧。」

而針對男童剴剴遭劉姓保母姊妹虐死，昨天4度開庭，北院外聚集千人怒喊「虐童零容忍」。王瀅痛心說：「虐童或施暴，何其殘忍的行為，一定要重懲，社會大眾一條心，不再讓這些事情發生。」王瀅回歸演藝圈工作自己仍固定時間接送小孩，會在工作和家庭間取得平衡非常完美。

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