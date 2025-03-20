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Andy「最速YT金牌」正在路上 家寧訂閱數僅他3％

Andy開心宣布百萬訂閱的獎牌正在路上。（翻攝自IG）Andy開心宣布百萬訂閱的獎牌正在路上。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」拆夥後鬧翻，Andy怒指前女友家寧一家奪權，引發不少粉絲心疼，網友們見狀後紛紛抖內Andy並訂閱其個人頻道給予支持，同時退追眾量級以及家寧。而Andy個人頻道在短短2天破百萬訂閱，也在4天內破200萬訂閱，成為「最速」破百萬創作者，今他喜曝「金牌正在路上」的消息，掀起關注。

YouTube會根據頻道的訂閱數門檻，頒發獎牌獎勵創作者，當頻道訂閱數突破100萬時，YouTube會贈送一座以鍍金黃銅製成的金牌。Andy今中午分享一段螢幕錄影，可以看到金色獎牌正在製作的頁面，以及他正在輸入自己頻道名稱「Andy老師」，開心寫下：「在路上了，也太速！」

Andy個人頻道目前訂閱數為232萬，在全台YouTuber訂閱排行榜中名列第13，距離蔡阿嘎的255萬訂閱僅一步之遙，不過他是國內「最速」達到百萬訂閱的創作者，就連破200萬也只花短短4天，堪稱破紀錄，他當時就有發文感謝網友支持，「謝謝你們帶給我的愛。」

反觀被指控的家寧，個人頻道僅有7萬訂閱，訂閱數僅是Andy的3%，日前她已發出個人聲明，承諾會再透過個人頻道發片說明事情原委，但目前仍然神隱中。

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