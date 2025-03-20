心理系女大生瞞男友拍AV！論文研究NTR「背叛有無快感」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女大生小松本果留著一頭俐落短髮，目前就讀心理系四年級，有趣的是，她近日著手研究主題為「NTR（綠帽癖）」的畢業論文，為了解女生和沒有好感或陌生男性發生關係會不會產生快感，甚至產生感情，她選擇下海拍AV，親自感受真實情形。

小松本果為研究論文進軍暗黑界。（翻攝自TikTok）

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文指出，小松本果目前還是大學生，已有男友，先前從來沒有跟自己不喜歡的男人發生關係，會選擇進軍暗黑界，是因為她的畢業論文題目是「NTR」。

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一劍浣春秋說明，小松本果為了知道女生和沒有好感或是陌生男人發生關係時是什麼感覺，會不會產生快感？有沒有可能因此產生感情？所以決定用「最安全」的方式實際體驗NTR的感覺，也就是拍AV，並暪著男友實際體驗。

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此外，一劍浣春秋認為，小松本果相當享受拍攝過程，推測她的「論文研究」或許會再持續一段時間。他也說，雖然這個人設好笑，不過其外貌出眾，加上演出各種「體位」都相當到位，於是大膽預測，「雖然我覺得以她的外型很容易往抖M的路線走，但她也是有反擊的能力啦」。

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