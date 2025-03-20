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娛樂 電影

黃偉晉忘詞緊急求救 小煜嗨到脫衣手臂線條炸裂

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小煜」楊奇煜、黃偉晉、宋柏緯等藝人上周登上「夢時代粉紅野餐日」開唱，壓軸的小煜原本放話：「今天不脫了，我會穿帥帥上去！」由於歌迷實在太熱情，現場嗨到脫掉外套，放送緊實的手臂線條，掀起粉絲尖叫。

小煜嗨到脫掉外套。（夢時代&獎金獵人提供）小煜嗨到脫掉外套。（夢時代&獎金獵人提供）

小煜帶來了《Get 2 know me》、《最初的地方》、《Knock Knock Knock》等歌曲，最後也與新生代男團ARKis 跟 F.F.O同台，除了以前輩身份給予建議，更打趣說：「也把一些飯碗留給我們原子中年。」

身為兩個小孩的父親，小煜回想起第一次帶小孩野餐，直喊：「很痛苦。」由於那時小孩還小，會不斷地爬出野餐墊，他說：「因為那時是新手爸媽很緊張，一直把他們抓回來，後來就放寬心，讓他們自由爬行。」

黃偉晉不小心忘詞，趕緊求助粉絲。（夢時代&獎金獵人提供）黃偉晉不小心忘詞，趕緊求助粉絲。（夢時代&獎金獵人提供）

黃偉晉則是選唱《我的飛翔》、《唱歌的時候就變了一個人》、《背光旅行》等歌曲，親自為了現場粉絲打造專屬的「野餐歌單」，他說：「今天選的歌是平常比較少唱，很適合野餐、放鬆的歌，希望歌迷可以享受美好的下午。」

黃偉晉唱到《我的飛翔》突然大忘詞，要求完美的他直喊：「我要重來一次。」最後還是想不起歌詞，只能走到台下，靠歌迷提詞才想起，忍不住自嘲說：「回去聽串流平台才能到完整版本喔！」逗樂全場。

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