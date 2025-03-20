高雄3、4月演唱會不斷 市府打造「高雄LIVE PASS」數位平台抽iPhone 16

高市經發局打造「高雄LIVE PASS」數位平台，首檔「人生的避風港！」鹽埕踩點集章活動，即日起至4月30日。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄3、4月演唱會不斷，為提升演唱會數位應用場景，經發局打造「高雄LIVE PASS」數位平台，結合會員NFT紀錄、數位集章及店家優惠等多面向體驗服務，並於平台推出首檔演唱會響應活動「人生的避風港」，邀請來高雄追星聽團的樂迷朋友，到大港開唱所舉辦的「鹽埕區」，盡情踩店玩樂，完成集章線上，可抽iPhone 16 Pro等好禮！

高雄3、4月演唱會多，下週末起，全台旗艦指標音樂祭「大港開唱」、華語天王張學友、眾星雲的高雄櫻花季，幾乎同時登場；4月份更有新生代天團告五人、第二十屆KKBOX風雲榜等熱門演唱會在高雄舉行。

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為提升高雄市演唱會數位應用場景，經發局打造「高雄LIVE PASS」數位平台，經發局長廖泰翔表示，「高雄LIVE PASS」數位平台以Web3數位科技應用為核心，結合NFT會員卡和數位優惠券等功能，打造專屬於每一位高雄樂迷的「高雄Web3會員卡」。

完成「高雄LIVE PASS」平台註冊，開啟「人生的避風港！」鹽埕踩點集章，可參加抽獎活動。（經發局提供）

首檔應用活動與「大港開唱」合作，推出「人生的避風港！」踩點集章活動，以大港開唱的所在地、高雄新舊文化交融的「鹽埕區」為坐標，策劃10大攻略主題，號召50多家好店、好點，從早餐到宵夜、從小吃到酒吧，享受鹽埕最療癒的音樂氛圍與美食美景。

經發局說明，「人生的避風港！」城市集章活動的參與方式，只需於「高雄LIVE PASS」完成註冊後，開啟鹽埕探險，實際前往合作店家景點，掃描店內QR Code，每集滿2個主題集章即可獲得抽獎資格，獎品有大港開唱官方周邊商品（泰大瓶、無驚雨衣等）、第20屆KKBOX風雲榜雙人門票、還有iPhone 16 Pro、AirPods Pro、神坊小樹點等超強好禮。

經發局強調，本案Web3（NFT）會員卡發行技術，是由國泰金控開發及授權，提供市府運用該技術，自行建置高雄LIVE PASS線上數位平台，供民眾使用，憑藉區塊鏈上紀錄不可更改的特性、確保數據的完整性與安全性，將打造每個樂迷的專屬個人高雄演唱會成就。

高雄演唱會響應活動「人生的避風港」鹽埕集章活動，活動時間為即日起使用至次（4）月30日，不只演唱會購票樂迷可參加外，高雄市民與造訪高雄的遊客也都可以參加集章任務。網址（https://www.khlivepass.tw/activity/mgpft）

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