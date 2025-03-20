台粉見證大銀幕妮可！《WITCH WATCH 魔女守護者》從頭笑到尾

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由日本漫畫家篠原健太創作的魔法喜劇大作《WITCH WATCH 魔女守護者》改編動畫，近期舉辦「全球搶先看先行特映會」，台北領先香港、新加坡、馬來西亞及泰國成為全球第一站，昨天（18日）特映會超過百名粉絲慕名參加，現場更有不少粉絲扮成動畫經典角色，場面熱鬧非凡。

《WITCH WATCH 魔女守護者》特映會，全場觀眾一起比出妮可專屬的「愛心手勢」。（回歸線娛樂提供）

特映會讓粉絲搶先觀看動畫前3集，並欣賞聲優與導演的獨家精采訪談影片，為動畫男女主角妮可與守仁獻聲的知名聲優川口莉奈與鈴木崚汰在訪談中提到，配音過程非常愉快。導演十分重視即興表演，希望增加「漫才」元素，使搞笑橋段更加自然，帶來真正的「笑」果，因此兩人更著重於培養搞笑默契。川口莉奈也向粉絲喊話：「希望《WITCH WATCH 魔女守護者》能將全世界連繫在一起，把這份喜悅傳達給各位觀眾！」

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《WITCH WATCH 魔女守護者》鬼族後裔守仁。（回歸線娛樂提供）

《WITCH WATCH 魔女守護者》台北特映大獲成功，動畫忠實還原原作經典場面，加上動畫才能呈現的聲光效果與聲優演繹，包括「魔女」妮可施展魔法製造分身、「鬼之後裔」守仁的精彩打鬥，還有滿滿的動畫致敬梗令粉絲超喜愛，甚至補上漫畫無法呈現的華麗特效與音效，現場頻頻響起大笑聲，並獲得「超越原作的精采度」的熱烈反應。

《WITCH WATCH 魔女守護者》「魔女」妮可施展魔法穿上雜誌華服，卻有著背後透明的缺點。（回歸線娛樂提供）

動畫由原作老師「篠原健太」全程親自監修，更力邀日本天團YOASOBI獻唱主題曲《Watch me!》，可愛的曲風瞬間抓住粉絲耳朵。

動畫製作為了呈現妮可的天真可愛，還有守仁的堅毅固執，在聲優陣容方面特別精挑細選，妮可、守仁分別由新生代傑出聲優川口莉奈、鈴木崚汰擔任，就為了給觀眾帶來耳目一新的感受，兩位聲優一致推薦《WITCH WATCH 魔女守護者》，並說與其他愛情喜劇不同之處是加入「魔法」元素，妮可為了吸引守仁注意而展現魔法，卻鬧出一連串笑料，保證讓觀眾看得超開心。

《WITCH WATCH 魔女守護者》「魔女」妮可施展魔法製造分身。（回歸線娛樂提供）

談及配音印象最深刻的場面，為守仁配音的鈴木崚汰表示是在第一話後半的「超級輕盈」，妮可與守仁坐上魔法掃帚前往火場救人時，因為身體變得輕盈，講話也變得輕浮，向來嚴謹、認真的守仁性情改變成「輕浮男」，要講一些隨意、輕浮的台詞，由於是當天才拿到劇本，又要即興發揮，一度讓他傷透腦筋，一旁的川口莉奈直誇「鈴木先生真的很厲害」，也透露配音過程中，每個人都是笑聲不斷，希望能將這份喜悅傳達給每一位觀眾。

特映會現場有不少粉絲扮成《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫經典角色。（回歸線娛樂提供）

《WITCH WATCH 魔女守護者》將於2025年4月6日起在影音平台：中華電信MOD．Hami Video．台灣大哥大MyVideo．遠傳friDay影音．巴哈姆特動畫瘋．巴哈姆特動畫瘋 HK．LiTV立視線上影視．Ofiii歐飛免費線上看．KKTV．LINE TV ．CATCHPLAY+．回歸線娛樂YouTube可愛播映，每周日16:30各大平台陸續更新，採連續雙季度播出。

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