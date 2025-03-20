金秀賢照常來台！安芝儇、朴旻曙驚嚇反應曝 揭他「韓國現狀」

啦啦隊女孩安芝儇（右）、朴旻曙出席隊上《Cheer it up 加大》單曲寫真發行記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓星金秀賢捲入和已故女星金賽綸交往醜聞，此事震驚各界，在韓國不斷發酵，台鋼啦啦隊女孩韓籍成員安芝儇、「Mingo」朴旻曙今（20）日出席隊上《Cheer it up 加大》單曲寫真發行記者會，坦言對於金秀賢醜聞都感到震驚，聽聞他月底照常會到高雄櫻花祭作演出，兩人皆睜大眼睛露出驚訝神情，看來對於金秀賢深陷風波仍照常演出的決定都感到無比訝異。

安芝儇和Mingo平常都會關注娛樂新聞，也說曾看過金秀賢所演的《淚之女王》，當時還很喜歡劇中角色，坦言金秀賢捲入醜聞後都感到很震驚，不過現在還無法對哪方下對錯定論，Mingo認為還是要多專注自身，也盼不會再有更多人受到傷害，而安芝儇則表示此事在韓國仍持續發燒中，加上說不定金秀賢當時是與未成年的金賽綸交往，讓外界質疑有犯罪嫌疑，所以安芝儇坦言自己不敢亂發表意見。

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而在聽聞金秀賢台灣表演照常時兩人都很吃驚，表示仍不知情，Mingo今年也會去櫻花季表演，不過與金秀賢是不同天。

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