F.I.R.終於和解了！詹雯婷破冰陳建寧合體發聲 結束7年恩怨

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷（中）與團長陳建寧達成和解。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷與團長陳建寧2018年爆發合約糾紛，雙方對簿公堂，詹雯婷指控陳建寧偽造文書，而陳建寧則反控詹雯婷誣告。 不過今（24）詹雯婷在臉書貼出和解書，雙方聲明經過理性與友善的溝通，最終決定放下分歧，長達七年的恩怨告一段落。

聯合聲明如下：

一、詹雯婷與陳建寧經由理性且友善的溝通，雙方更進一步理解彼此立場與本案緣由，最終決定放下分歧，對於原審判決（臺灣臺北地方法院112 年度訴字第1289號刑事判決）認為彼此均未有犯罪行為，均理解與尊重，雙方願意在此基礎上達成和解，詹小姐不再爭執陳先生有偽造文書之行為，陳先生亦不再爭執詹小姐有誣告之行為，將來雙方亦不再爭議本案相關事實，讓本案及相關爭議得以落幕。

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二、雙方均同意就本案不再追究，且往後不再對他方提起與本案事實相關之主張。

三、回首過去十餘年共同努力的歷程，對彼此曾有的付出與成就，仍懷抱感謝與珍惜之情。誠摯祝福彼此未來一切順遂，各自安好。

詹雯婷、陳建寧和解。（翻攝自臉書）

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