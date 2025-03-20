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娛樂 最新消息

侯佩岑不甩舔共爭議！登中國《浪姐6》 好友吐槽：妳去幹嘛

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯佩岑近日在微博轉發中國官媒「央視」貼文，指「台灣唯一的稱謂是中國台灣省」，引爆台灣民眾怒火，更遭陸委會譴責；近年將事業重心轉往中國的她，宣布要錄製最新一季的真人秀競賽節目《乘風2025》（《浪姐6》），跌破不少人的眼鏡，就連好友「Papi醬」姜逸磊都吐槽：「妳去幹嘛？」

侯佩岑將參加《浪姐6》展現唱跳實力。（資料照）侯佩岑將參加《浪姐6》展現唱跳實力。（資料照）

《浪姐6》正式宣布卡司名單，除了香港女星葉童，台灣則有侯佩岑以及「瓊女郎」陳德容入列。節目組也安排讓姐姐們打電話的環節，其中，侯佩岑選擇致電給好友Papi醬分享參賽的消息，電話剛打通，她便興奮大喊，「我到海南了，我要乘風破浪了」，換來的卻是對方冷回一句：「妳去幹嘛？」

對此，侯佩岑笑著回應：「我來唱跳啊」，沒想到Papi醬無情開酸，「你當主持人，我是可以有畫面的，你唱跳...我覺得她們百分之八十應該唱跳都比妳好。」此言讓侯佩岑忍不住說，「不要這樣子」，Papi醬則鼓勵她，只要站在台上不動就很棒了，「妳一定要做自己，因為妳做自己的時候，妳是傻乎乎的，最好笑的」。

Papi醬也詢問侯佩岑，未來若是成團是團體裡的哪種擔當？侯佩岑則說，「信心喊話擔當」，自認能夠帶起團體士氣並炒熱氣氛。

事實上，主播出身的侯佩岑，跟唱跳表演似乎沾不上邊，她在微博透露參賽動機，「對我來說，是給自己的一個禮物， 離開舒適圈 ，去做自己不擅長，甚至是害怕的事！ 我也想跟大家一起，看見一個不一樣的侯佩岑。」

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