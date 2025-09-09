前AV女優談戀愛！男友床上脫口「技巧真好」她崩潰

音市美音。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本前AV女優音市美音最近接受訪問，透露身為AV女優的辛酸，會有人因為她的過去而拒絕交往，而交往了之後，男友卻會意有所指地說「妳技巧真好」，讓她感到很受傷。

音市美音當年被星探發掘，不過當時她才交過兩任男朋友，對於成人界這一行仍有所顧慮，後來發現有這麼多漂亮的人都投身當AV女優，自己最後也願意簽約。不過在她入行半年後就暫停活動，她坦言承受許多壓力以及批評，就算有100個稱讚，但只要有1個酸民就會很傷心、沮喪。

她不會否認自己AV女優的職業，引退之後也會大方坦承自己曾經拍過AV，不過有些男生會說「我尊重你，但我不能跟妳交往」，有些培養了感情，上床後卻說「不愧是專業級的」、「妳技術真好」，這一字一句讓音市美音十分難過，「我也才拍10幾部而已，對方用那樣猥瑣的眼神看著妳，沒辦法盡情享受戀愛的滋味。」她擔心對方只是貪戀肉體，或者抱著「反正AV女優就喜歡做愛」的刻板印象。

音市美音。（翻攝自X）

連音市美音的朋友都被說是「AV女優的朋友」，讓音市美音感到罪惡感，因為儘管她已經做好覺悟，卻間接害到了朋友，讓她身心靈都很折磨，連飯都吃不下，腦中會心想「我根本不該存在」，後來只好到身心科求診。音市美音曾吃過安眠藥，甚至為了逃避這些聲音而割腕，有一陣子還要隨身帶著安眠藥跟刮鬍刀才能安心。不過這些已經過去了，音市美音已經重振旗鼓，她感謝社長給予她的支持，讓她重新振作，抱持著「既然要活著就要快樂」想法，未來好好活動報答粉絲。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

