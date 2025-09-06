晴時多雲

娛樂 電視

《女人我最大》小編道歉澄清「報導無偏頗」 江祖平狠酸：希望您們沒女兒

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，以及對其他女性的性騷事件，掀起社會輿論熱議，其中《女人我最大》的社群找出江祖平過去和郭子乾打巴掌的風波，遭網友認為在營造江祖平負面人設，《女人我最大》的社群致歉澄清，江祖平看了留言狠嗆：「衷心希望您們不要有女兒。」

江祖平把社群媒體私人權限打開。（翻攝自臉書）江祖平把社群媒體私人權限打開。（翻攝自臉書）

《女人我最大》的社群昨報導江祖平2015年與郭子乾拍戲時起了爭執，引來網友批評一碼歸一碼，此時提這件事恐將被認為是「別有用心」。對此，《女人我最大》的社群解釋文章的初衷，並非針對任何一方進行偏頗評論，更無意影響大眾對事件的判斷。「針對文章內容用詞或敘事方式造成誤解，進而影響當事人或讀者的感受，我們深感抱歉，並已修正語句。」

《女人我最大》的社群進一步指出大家都非常尊重江祖平的勇敢發聲，也希望演員的職場安全能被重視，避免同樣的事情再發生，大家都應該在更安全的環境下工作。

《女人我最大》的社群致歉澄清，江祖平在下方留言。（翻攝自threads）《女人我最大》的社群致歉澄清，江祖平在下方留言。（翻攝自threads）

對此，江祖平今回應：「衷心希望您們不要有女兒，或有其他姪女啦，甚至是深愛的女性親人朋友！女生嘛！一定要學會『自愛』、走在路上也一定要注意安全喔。」似乎意指女生總會遭遇不被尊重、甚至受害，卻還被社會質疑或抹黑的處境。

