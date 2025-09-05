柯文哲為何還不想交保？苦苓提「7理由」網笑翻狂蓋樓

苦苓今晚以「柯文哲為什麼還不想交保？」為題發文，引起網友貼文按鑽。（翻攝自臉書、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前台北市長及民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案，遭羈押1年有餘，台北地方法院今裁定7000萬元交保，但限制住居、出境及出海，且須接受電子監控，不得接觸同案被告或證人。本以為柯P終於可以回家了，孰料，柯文哲律師團隨後發出聲明，強調柯文哲表示要再深思，所以今（5日）不會辦理交保，要等下週一律見之後再做決定。

向來關注柯P動態的苦苓，今晚以「柯文哲為什麼還不想交保？」為題發文，歡迎臉友「動動腦」接文。

1．因為黃國昌忽然「請假」不見人，沒有幫忙出3千萬？

2．因為民衆黨靠夭錢不夠，就可以向小草募款救阿北？

3．因為阿北留下來的6千萬，已經不知不覺被花光了？

4．因為北所禮拜天晚上固定加菜，阿北要吃完再岀來？

5．因為交保消息太突然，佩琪來不及把家裡打掃乾淨？

6．因爲黃國昌說過要把主席還給他，阿北根本不想要？

7．因為阿北堅信自己是無罪的曼德拉，堅持要無保請回？

8．其他：（若無以上選項，請自行填寫⋯⋯）

留言中按讚數最高的是「一下子籌到那麼多錢會被懷疑，要裝一下，星期一就一定交保啦！」，也有網友狂酸，「錢藏著目前ATM領不出來」、「阿北想藉由繼續被關，要塑造成「我是英雄」的假像，讓蔥草當成神來拜、來供奉！吸收一些香火！」、「因為交保金要踩飛輪20回合，太累！」

