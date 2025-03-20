張蘭遭北京法院下禁令 消失40天罕發聲怒反擊

汪小菲（左）張蘭母子沒有因為大S過世而放手紛擾。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛上個月2日病逝日本東京，生前除財產繼承被關注，訴訟也出現問題，昨（19）日北京法院一件裁定書被公開，揭露大S生前向法院提出對汪小菲、張蘭行為保全申請，此消息曝光後，張蘭也火速發文反擊。

張蘭微博近40天沒更新，昨發文指有媒體將法院禁止公布臨時性文件曝光，她怒斥：「希望北京市互聯網法院發布調查令，徹查到底是誰違規炒作洩漏未有生效判決前的臨時性禁令。」嗆聲要法院處罰違規者。

請繼續往下閱讀...

此外，張蘭也強調臨時性禁令僅為預防性裁定，並非確認事實存在侮辱或誹謗，家庭成員間的各執一詞，不構成誹謗行為，她更嗆問：「請問北京市三中院和北京市互聯網法院，面對這樣的誹謗性輿論，張蘭如果公布刑事判決結果，算違反禁令嗎？」

根據中國媒體《鳳凰周刊》報導，大S去年2023年向汪小菲、張蘭提告，訴訟期間提出行為保全申請，北京互聯網法院2024年做出民事裁定，要求自裁定生效之日起，張蘭、汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、音頻、視頻（指影片）等形式發布涉及徐熙媛的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、子女生活、健康狀況、消費記錄的事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止」。

而張蘭、汪小菲自2月8日起抖音遭封禁，所有社群平台全數停更。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法