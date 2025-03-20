瑤瑤闖政治集會「蹭吃蹭喝」引韓媒關注 網轟：民主意識太低

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「瑤瑤」黃喬歆近日赴韓國旅遊，遇上當地民眾為彈劾總統尹錫悅一事，在首爾光化門舉辦抗議集會，不過，她開心蹭吃蹭喝的舉動引爆韓國網友不滿，此事也登上韓國媒體，讓台灣網友看後直呼：「民主意識太低。」

「瑤瑤」黃喬歆惹議。（翻攝自IG）

韓國光化門廣場近日舉行彈劾總統尹錫悅的集會，瑤瑤卻在社群PO出自己混入集會蹭吃蹭喝的畫面，開心表示「好High」、「韓國的抗議集會根本園遊會」、「又拿到奶茶了」，更曬出拿著現場發放的免費吉拿棒及辣炒年糕的自拍，此舉立刻引起爭議。

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瑤瑤以外國人角度看韓國社會運動的舉動引起韓媒關注。《首爾新聞》報導引述瑤瑤的貼文，她提到，「絕對不能輕忽韓國人的團結程度，這是非常特別的經驗」，並將這次集會形容成一場歡樂的慶典。

《首爾新聞》也指出，瑤瑤的行為遭到台灣網友撻伐，因為她對於鄰國的政治局勢輕描淡寫，被批「民主意識太低」。

此外，韓國的反華人士對此痛轟，「中國人民這幾天在玩弄韓國的彈劾集會」，雖然瑤瑤是台灣人，卻刻意被批評是中國人，讓她在韓國網路上更加受到攻擊。

韓國媒體報導瑤瑤遭台灣網友撻伐。（翻攝自首爾新聞）

瑤瑤事後將刪除貼文重新上架並還原當時情況，「當地人知道我是外國人都會招手要我來吃點東西，真的很熱情，大家開心寒暄聊天，更還有姨母自發性的坐在路上幫忙做垃圾回收跟廚餘整理，這都是我在台灣看不到的」。同時也替自己不當的言詞致歉。

在 Instagram 查看這則貼文 喬歆

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