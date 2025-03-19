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劉至翰《好運來》劈腿爆婚外情！侯怡君挺孕肚抓姦喊告

侯怡君（左起）在《好運來》抓姦劉至翰與賴芊合的婚外情。（民視提供）侯怡君（左起）在《好運來》抓姦劉至翰與賴芊合的婚外情。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉至翰在民視八點檔《好運來》中被AI醫師整形，性格180度大轉變，不僅「黑化」劈腿，更與賴芊合展開婚外情，引發觀眾熱議。近日劇中，劉至翰婚外情終於被抓包，慘遭劇中媽媽謝瓊煖與太太侯怡君聯手痛毆。

侯怡君在《好運來》裡痛哭失聲。（民視提供）侯怡君在《好運來》裡痛哭失聲。（民視提供）

劉至翰為了詮釋角色的邪氣，他特別在眼神和動作上下功夫，不僅眼神更加陰沉，還加入了一些「摳手」的小動作，讓角色更顯詭譎。他也預告「真正的楊文斌」並未死亡。

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而在抓姦現場的戲，謝瓊煖與侯怡君怒不可遏，衝上前對劉至翰拳打腳踢。謝瓊煖痛罵他背叛家庭、毫無責任感，侯怡君則心碎欲絕，怒斥賴芊合是狐狸精，揚言提告通姦。談及這場「家暴」戲，劉至翰主動要求謝瓊煖火力全開，真打也沒關係。他也大讚謝瓊煖和侯怡君的演技精湛，排戲一次就直接上場，尤其是侯怡君，台詞連珠炮，情緒拿捏到位，讓原本預計會耗費許多時間的戲份，迅速完成。

侯怡君（左起）、謝瓊煖在《好運來》對劉至翰、賴芊和拳打腳踢。（民視提供）侯怡君（左起）、謝瓊煖在《好運來》對劉至翰、賴芊和拳打腳踢。（民視提供）

賴芊合則說這場戲張力十足，她演得非常過癮。她笑說感謝最近劇情重心轉移到第二代演員身上，讓她逃過一劫，否則以往飾演小三的角色肯定會招來觀眾罵聲。她也提到，之前一場對懷孕的賴慧如拳打腳踢的戲，讓她非常擔心被觀眾投訴。

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