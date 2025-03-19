米可白挺孕肚意外摔下樓 揭露「女兒」竟是黑澀會美眉

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白在民視八點檔《好運來》中和前任有小孩，後來嫁給藍葦華，近日預告中，她挺著孕肚卻意外摔下樓梯的驚險畫面，讓觀眾捏把冷汗，戲外米可白平安，解釋拍攝摔樓梯戲時，劇組已做好完善的保護措施，非常注重演員安全。米可白還加碼透露劇中與藍葦華的孩子，將由「勇兔」林筳諭和程雅晨飾演，近期已陸續開始拍攝對手戲。

米可白（右）在劇中撞到樓梯，《好運來》第二代即將誕生。（民視提供）

此外，藍葦華並非客家人，但在劇中講了一口流利客語，讓人印象深刻，藍葦華自認客語並非「非常好」，而是過去曾因拍戲學過一段時間，私下也會向客語流利的資深演員謝瓊煖請教幾句，力求更道地的發音，因此應付目前客語對白還算可以。

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勇兔（左）、程雅晨在《好運來》將飾演米可白的女兒們。（民視提供）

米可白分享自己曾因疫情期間想開拓客家市場，報名線上客語課程，但上了五堂就宣告放棄，坦言「客語真的很難，我真的覺得不容易」。對於米可白的經驗，藍葦華鼓勵她的學習精神已經很棒，因為自己學了很多年，仍在學習摸索。

米可白（右）、藍葦華合作《好運來》。（民視提供）

藍葦華也提到在拍攝客語對手戲時，比較辛苦的是米可白，因她需要特別注意聆聽自己是否講完客語台詞，米可白在一旁笑著表示認同，雖然大致能理解意思，但有時會不自覺太認真聽，導致皺眉頭。

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