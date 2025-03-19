蔡淑臻認「凍卵已過期」 吐露交往小12歲男友細節：老媽子上身

蔡淑臻和185公分、小12歲的男友交往1年。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻和185公分、小12歲的男友交往1年，她今出席保養品牌代言記者會，提到白色情人節剛過50歲生日時，男友準備了鮮花、圍巾和大餐，相當浪漫，但花束是他跟剛開花店的好友訂購，竟然還沒收到，就在運送途中爛掉，讓她哭笑不得。被追問婚事，她說：「走一步算一步！我這年紀了還想怎樣？」認為現階段的感情專注在當下即可，沒有想太遠。

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她鮮少談男友，今意外講了頗多，她說男友是理工直男，雙方價值觀相近、幾乎沒有爭吵，但生活型態差很多，她認為男友不太注重居家環境、個性不拘小節，像是平常出門不打扮，進門襪子就脫在地上等，交往之初她還教男友摺衣服，彷彿「老媽子」上身，她苦笑說：「以後若花錢請傭人就可以，如果沒有就不行。」

蔡淑臻已放棄生子念頭。（記者潘少棠攝）

此外，蔡淑臻11年前就凍卵，如今早已放棄生子念頭，「沒有打算用，好像過期了！現在越來越確定自己的心意，沒有想生小孩。」

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